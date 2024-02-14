Происшествия 14 февраля 2024, 18:00 Лжеполицейские-рецидивисты похитили жительницу Красноярского края ради денег

Читать 360tv в

Правоохранители задержали в Красноярском крае двух мужчин 35 и 40 лет, подозреваемых в похищении. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СК РФ по региону.

Преступление было совершено в Сосновоборске. По версии следствия, фигуранты, представившись сотрудниками полиции, силой затащили местную жительницу в автомобиль. Впоследствии злоумышленники вынудили потерпевшую отдать деньги. Их наживой стали 47 тысяч рублей.

Реклама

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Известно, что оба гражданина не раз привлекались к уголовной ответственности.