Посольство РФ потребовало от NYT опровергнуть материал о коронавирусе в РФ

Российское посольство в США направило главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от COVID-19 в России.

«Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение», — приводит РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

Американские издания The New York Times и Financial Times ранее опубликовали материал, в котором говорится о якобы заниженном числе умерших пациентов с COVID-19 в России.

Российские дипломаты объявили опубликованные материалы медиакорпорации фейком и антироссийской пропагандой и указали на нарушение принципов журналистики — авторы публикаций не привели точку зрения российской стороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство подготовило письма в редакции FT и NYT, в которых требует опровергнуть опубликованную информацию. Россия также обратится с этим вопросом к генсеку ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ, отметила Захарова. При этом лишать аккредитации журналистов этих изданий Москва не станет.

Вице-президент медиакорпорации The New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс ранее заявляла, что в компании уверены в точности материала. Роудс поясняла, что статьи якобы основаны на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов.