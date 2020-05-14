NYT не собирается опровергать статью о смертности от COVID-19 в России

The New York Times не видит оснований опровергать статью о занижении уровня смертности от COVID-19 в России, заявила вице-президент медиакорпорация по коммуникациям Дэниель Роудс.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов», — заявила Роудс в комментарии РИА «Новости». Она также добавила, что никакие факты, приведенные в статье, не оспариваются.

Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с COVID-19 якобы может быть занижено.

Российские дипломаты объявили опубликованные материалы медиакорпорации фейком и антироссийской пропагандой и указали на нарушение принципов журналистики — авторы публикаций не привели точку зрения российской стороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское ведомство подготовило письма в редакции Financial Times и NYT с требованием опровергнуть опубликованную информацию о коронавирусной инфекции в РФ. Документы будут переданы через посольства 14 мая. Кроме того, Россия обратится с этим вопросом к генсеку ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ. При этом Москва не станет лишать аккредитации журналистов Financial Times и NYT.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что РФ не занижает показатели смертности от коронавирусной инфекции. Этот показатель в стране почти в восемь раз ниже, чем в мире.