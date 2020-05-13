Россия не станет лишать аккредитации журналистов Financial Times и New York Times за фейки

Москва не будет лишать аккредитации журналистов Financial Times и New York Times, опубликовавших фейковую новость о занижении данных о смертности от COVID-19 в России. Но потребует опровержения.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это не наш метод (лишение аккредитации — прим.ред.), мы отвечаем словом», — заявила Захарова. Она добавила, что ведомство подготовило письма в редакции Financial Times и New York Times. В них указано требование опровергнуть опубликованную информацию о коронавирусной инфекции в РФ. Документы передадут через посольства 14 мая.

Захарова также сообщила, что Россия обратится с этим вопросом к генсеку ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил ТАСС, что у него нет возможности оценить достоверность публикации, утверждающей, что реальное число жертв коронавируса в России гораздо выше официальной статистики. По его словам ООН получает данные от правительств.

«У секретариата нет независимой от правительств статистики, мы ориентируемся на статистику, получаемую от властей стран. Есть определенные исключения. Например, если в государствах есть присутствие ООН, миротворческих миссий, которые работают вместе с медицинскими властями. Но это не касается Европы или России», — сказал он.

Он добавил, что у ООН «нет никаких полномочий по проверке» информации о числе заболевших и количестве погибших.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не занижает показатели смертности от коронавирусной инфекции. В стране этот показатель почти в восемь раз ниже, чем в мире.