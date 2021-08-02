Появилось видео с места смертельной аварии с российскими туристами в Турции

Три человека погибли в ДТП с автобусом в районе города Манагавт турецкой провинции Анталья. В автобусе ехали российские туристы. Видео с места происшествия опубликовал местный телеканал TRT Haber.

По предварительным данным, автобус следовал из Манавгата в аэропорт Антальи, но на развязке D-400 он сначала протаранил ограждение, потом вылетел на встречную полосу, а затем перевернулся.

В результате три человека погибли, еще 16 пассажиров пострадали. Всех их должны доставить в больницы. На месте работают спасатели и сотрудники полиции, устанавливая все причины и обстоятельства происшествия.

В компании «Интурист» и посольстве России подтвердили, что жертвами стали отдыхающие из РФ. Среди погибших нет детей, сообщило РИА «Новости».