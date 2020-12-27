Посол США ответил на предложение привиться «Спутником V»

Салливан поблагодарил МИД РФ за предложение, но отказался от дозы вакцины, «предназначенной для кого-то из граждан России».

«Тем не менее, если российский МИД прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и заявляет, что у него есть связи с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осужденных граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида», — говорится в сообщении дипмиссии.

Накануне Салливан написал от руки рождественское письмо. Оно опубликовано в аккаунте американской дипмиссии в Facebook. Дипломат признался, что в 2020 году вел себя очень хорошо, носил маску, соблюдал дистанцию. Поэтому он попросил у Санты вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

На это послание шутливо ответили в МИД РФ. В отечественном ведомстве заявили, что Дед Мороз уже подготовил для посла подарки. Вакцина «Спутник V» одобрена для использования людьми старше 60 лет. Также Салливану предложили обратить внимание на клюшки компании «ЗаряД», которыми играет президент России Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги.

А новые кроссовки для бега может дать генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, уверены в МИД. Телеведущая пропагандирует здоровый образ жизни, а несколько лет назад подарила пару кроссовок мэру Москвы Сергею Собянину.

Салливану 20 ноября исполнился 61 год.