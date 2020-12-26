Послу США посоветовали привиться вакциной «Спутник V»

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», — написано в сообщении ведомства в соцсети.

МИД напомнил, что российский препарат одобрен для людей старше 60 лет.

Также Салливан попросил у Санты новую хоккейную клюшку. На это МИД оставил ссылку на клюшки магазина «ЗаряД», которыми играет президент Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги.

Ранее глава Министерства здравоохранения России заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» безопасна для людей старше 60 лет. Такие выводы были сделаны на основании проведенной экспертизы. Препарат разрешили использовать всем совершеннолетним. Об этом сообщило РИА ФАН.