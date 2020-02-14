Посол России в Турции заявил об угрозах. В 2016 году убили его предшественника при таком же обострении в Сирии

Угрозы и причины

Ерхов рассказал о своих опасениях в интервью «Sputnik-Турция». «Я получаю прямые угрозы», — сообщил он. По словам посла, в местных соцсетях появляются антироссийские комментарии. Он привел несколько примеров: «Попрощайтесь с жизнью», «Никто вас не будет оплакивать», «Настало время сгореть» и так далее.

Все это на фоне ухудшившихся отношений с Анкарой. В начале февраля в Минобороны Турции заявили, что правительственные войска Сирии обстреляли турецкий объект в Идлибе. Пять военных погибли, еще пять получили ранения. После этого турецкая сторона нанесла ответный удар.

Позже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе, в атаке на мирных жителей Идлиба. Более того, по словам лидера Турции, в результате обстрелов в провинции погибли 14 военных и 45 получили ранения. Эрдоган пригрозил Дамаску ударами по всем сирийским объектам, до каких только сможет добраться, если еще хоть один турецкий солдат в Идлибе пострадает.

Москва слова Эрдогана опровергла. В Российском Минобороны заявили, что причина кризиса в зоне деэскалации — невыполнение Турцией своих обещаний по отделению боевиков умеренной оппозиции от радикальных террористов.

Гибель Андрея Карлова

Алексей Ерхов объяснил свои переживания и напомнил, что негативные сообщения о России уже были в турецких соцсетях и СМИ ранее, пять лет назад. Тогда поводом для них послужила ситуация в Алеппо. В результате погиб предшественник Ерхова — Андрей Карлов.

Вечером 19 декабря 2016 года он выступал в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Туда же по документам полицейского попал 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. По словам главы МВД Турции, ранее он служил в спецподразделении полиции Анкары, но в день нападения, как сообщили в Reuters, при исполнении не был. По данным некоторых местных СМИ, мужчину уволили после июльской попытки государственного переворота.

Посол стоял у микрофона, и как только произнес фразу «…будет способствовать сближению народов», Алтынташ несколько раз выстрелил. Большинство пуль попало дипломату в спину. После этого преступник прокричал: «Не забывайте Алеппо! Не забывайте Сирию!» Мужчина снова выстрелил в уже лежащего на полу Карлова. Судмедэкспертиза обнаружила в теле девять пуль.

После убийства Алтынташ еще некоторое время выкрикивал лозунги и беспорядочно стрелял — то в потолок, то в разбегавшихся посетителей. Трое граждан Турции получили ранения. Примерно через 20 минут в результате спецоперации преступника ликвидировали.

Расследование заняло более двух лет. В январе 2019 года в Анкаре начался судебный процесс по делу.

Стоит ли Ерхову опасаться?

Ерхов, в отличие от Карлова, не пострадает. Так считает турецкий журналист Тунджа Ойретен. Тем не менее он посоветовал бы Партии справедливости и развития (AKP) и ее партнеру Партии националистического движения (MHP) быть осторожнее. По мнению собеседника «360», правительство Турции должно отказаться от враждебной риторики.

Не знаю, кто пытается напугать российского дипломата, но российская разведслужба — одна из лучших в мире. Там на этот вопрос есть ответ вернее, чем у кого бы то ни было. Кто знает, возможно, российский дипломат хотел прекратить дальнейшие угрозы этим выступлением Тунджа Ойретен турецкий журналист.

Отозвать Ерхова в сложившейся ситуации Москва не сможет, добавил Ойретен. В противном случае российская сторона ухудшит отношения с Турцией и открыто продемонстрирует недоверие Владимира Путина к Эрдогану.

«Путин — хороший шахматист. Эрдоган — лидер, который говорит только о национализме и исламизме. Как и раньше, все будет так, как захочет Путин», — заключил журналист.