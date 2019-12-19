Память посла Андрея Карлова почтили в Анкаре

На церемонии присутствовали присутствовали дипломаты из России, Турции, Киргизии, Казахстана, Молдовы и Белоруссии. К бюсту посла возложили цветы, после чего в память об Андрее Карлове прошел концерт.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что российская дипмиссия в этот день ежегодно переживает боль утраты Карлова. Также дипломат пообещал приложить все усилия для сохранения памяти о погибшем коллеге.

Представитель МИД Турции Йонет Джан Тезел сказал, что знал Карлова как ярого патриота России, опытного, компетентного и мудрого дипломата.

«Потеря таких людей — удар по всей мировой дипломатии. Мир и сегодня нуждается в таких профессионалах. Утешением является лишь то, что коварное преступление не нанесло ущерба турецко-российским отношениям», — сказал он.

Ранее Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, рассказал об обстоятельствах подготовки убийства Андрея Карлова, которое произошло в 2016 году в Анкаре.

По его словам, перед убийством исполнитель Мевлют Мерт Алтынташ (сотрудник полиции Турции), обратился в больницу за справкой для освобождения от работы. Он заранее изучал обстановку места, где было совершено преступление, и миновал досмотр.

Источник фото: Twitter

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.