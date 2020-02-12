Эксперт: Турция нарушает свои обязательства по достигнутым договоренностям по Сирии
По словам специалиста, именно Анкара, несмотря на многочисленные соглашения, не выполняет своих обязательств по достигнутым договоренностям.
«Прежде всего, это сочинская договоренность, когда было решено, что Турция обеспечит вывод тяжелого вооружения и размежевание откровенных террористов из „Хайат Тахрир Аш-Шам“* и других группировок, контролируемых Анкарой», — напомнил Фитин.
Он заметил, что этого сделать не удалось, поэтому боевики продолжали свои вылазки и удары, как по армии Сирии, так и по мирному населению. Таким образом, желание Дамаска отодвинуть вооружение террористов, которое доставало до жилых кварталов, было справедливым и естественным.
По мнению эксперта, Анкара занимает одностороннюю позицию, обвиняя Сирию. Он пояснил, что Турция заботится о том, чтобы не появилась очередная волна беженцев и надеется, что ей удастся сохранить свое влияние в регионе, используя идлибский анклав.
*«Хайат Тахрир Аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.