Мир 28 февраля 2024, 02:11 Посол России в США предупредил о последствиях отправки военных на Украину Антонов: США понимают опасность отправки европейских военных на Украину РИА «Новости»

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Американские власти понимают, чем грозит отправка европейских военных на Украину. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Цитату привело РИА «Новости».

Дипломат выразил уверенность, что в условиях гибридной войны Запада против России даже разговоры об использовании сухопутных войск стран НАТО могут привести к негативным последствиям.

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«Лишнее тому подтверждение — распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации», — сказал Антонов.

Дипломат напомнил, что на России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность.

«Возвращение к принципу неделимости безопасности — единственный способ предотвращения конфликтов», — отметил Антонов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку сухопутных войск европейских стран на Украину. Впрочем, французского лидера никто не поддержал: главы большинства европейских стран заявили, что не рассматривают такую возможность.