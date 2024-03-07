Мир 07 марта 2024, 21:36 Посол назвал воровством передачу Украине активов ЦБ РФ Швейцарией Посол РФ Гармонин: передача Украине активов ЦБ РФ ударит по репутации Швейцарии РИА «Новости»

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Передача Украине активов Центробанка России негативно отразится на репутации Швейцарии, это было бы воровством. Об этом заявил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин в беседе с РИА «Новости».

«Полагаем противоправной любую конфискацию суверенных активов РФ, как и любого другого государства. Такое решение о конфискации в случае его реализации нанесет ущерб как правовой целостности мировой финансовой системе, так и репутации Швейцарии», — заявил он.

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По словам Гармонина, российская сторона не раз заявляла, что расценивает подобные действия как «чистейшей воды воровство».

До этого сенаторы Швейцарии выступили за то, чтобы власти страны использовали замороженные средства ЦБ России на сумму примерно 8,5 миллиарда долларов на восстановление Украины.

Ранее стало известно, что специалисты Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) в Швейцарии проконтролируют соблюдения ограничений против России. Группу сформировали после того, как государство раскритиковали за игнорирование случаев обхода санкций. За два года специалисты получили 230 сообщений о нарушениях.