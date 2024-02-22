Мир 22 февраля 2024, 07:26 Швейцария создала спецгруппу для контроля над соблюдением антироссийских санкций piqsels

Читать 360tv в

В Швейцарии соблюдение антироссийских санкций контролируют специалисты Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Группу создали после того, как страну раскритиковали за бездействие в предотвращении обхода санкций, написало агентство Reuters. За два года эксперты получили 230 сообщений о нарушениях.

В банках Швейцарии хранятся 150 миллиардов франков россиян и компаний из РФ. К концу 2023 года в стране заморозили активы на 7,7 миллиарда швейцарских франков. Кроме того, удалось инициировать 47 судебных разбирательств, в основном по нарушениям запрета на экспорт товаров военно-экономического значения и предметов роскоши. По девяти из дел назначили штрафы. Еще 18 остаются в производстве, 20 прекратили.

Реклама

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Швейцария активно навязывает посредничество в урегулировании конфликта на Украине, однако по факту не подходит для этого, так как «не может пользоваться доверием».