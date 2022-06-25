Посол Китая не исключил военного решения вопроса с Тайванем

Китай готов пойти на любые шаги, в том числе военные, для возвращения Тайваня. Об этом в интервью изданию Livre Noir заявил посол КНР во Франции Лу Шайе.

Дипломат отметил, что страна не считает Тайвань независимым государством, так как остров на протяжении долгой истории входил в состав Китая.

«Тайвань не является суверенным государством, он с древних времен был неотъемлемой частью Китая. <…> Мы возьмем Тайвань всеми средствами, в том числе военными. Если мы не можем воссоединить страну мирным путем, что можно сделать?» — заявил Лу Шайе.

Это не первое заявление представителей китайских властей о готовности вести военные действия за Тайвань. Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что армия готова разрушить все попытки отделить Тайвань от страны или добиться его независимости от Пекина.

О поддержке и защите Тайваня в случае вторжения китайской армии заявлял президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что страна готова к военному вмешательству для поддержания существующего статуса острова.