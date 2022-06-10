Китай заявил о готовности к войне в случае попыток отделить Тайвань

Китайские войска будут любой ценой отстаивать Тайвань. В случае попыток добиться независимости острова страна готова даже к войне. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — привело слова У Цяня Центральное телевидение Китая.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Народно-освободительная армия страны готова решительно защищать суверенитет и территориальную целостность Китая. Он поднял тему Тайваня после завершения переговоров Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина. Двусторонняя встреча прошла 10 июня в Сингапуре.

Ранее У Цянь заявлял, что китайские власти хотят мирного воссоединения с Тайванем. При этом они никогда не согласятся на независимость острова. Представитель министерства отмечал, что в мире есть только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань. Жители обоих берегов Тайваньского пролива являются кровными братьями, разделяющими общую судьбу.