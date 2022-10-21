Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом на G20 | 360°

Мир 21 октября 2022, 05:55 Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречу Путина с Байденом на G20 Посол Индонезии Таварес: Джакарта готова организовать встречу Путина и Байдена на G20 РИА "Новости"

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Если российский лидер Владимир Путин решит лично участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), то Индонезия готова организовать его встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил РИА «Новости» посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

По его словам, Индонезия была бы рада помочь диалогу. Таварес напомнил, что во время конфликта в Камбодже состоялись неофициальные встречи глав Вьетнама и Камбоджи. Это дало толчок дальнейшему развитию отношений. Джакарта передала приглашение президенту России, но решение о поездке на G20 останется за ним.

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«Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения», — подытожил дипломат.

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Очередная встреча стран «Большой двадцатки» намечена на 15–16 ноября, она пройдет на Бали. Встреча на высшем уровне будет первой для канцлера Германии Олафа Шольца, а после отставки Лиз Трасс неизвестно, кто представит Великобританию.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не собирается избегать Владимира Путина на саммите. Однако последний на данный момент не видит необходимости в переговорах.