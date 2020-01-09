Последствия запуска «Турецкого потока» назвали на Украине

В 2020 году транзит российского газа через украинскую территорию сократится на 15 миллиардов кубометров. Причиной этому послужил запуск «Турецкого потока».

Последствия начала работы газопровода озвучил в Facebook исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние», — написал он.

По словам Макогона, с 1 января газ в Балканском направлении поставляют только для нужд Румынии и Молдавии. Другие страны региона, в том числе Болгария и Турция уже не получают голубое топливо через украинскую территорию.

«Как результат снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 миллиардов кубических метров», — подчеркнул исполнительный директор «Оператора ГТС Украины».

Киев, заметил он, ищет новые возможности для использования существующей инфраструктуры. Так, на базе Трансбалканского газопровода создан новый коридор. Он предназначен для поставок до 15,8 миллиона кубометров топлива в сутки.

Газопровод «Турецкий поток» открыли 8 января в Стамбуле президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.