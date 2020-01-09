Член Совета Федерации высказал свое мнение о заявлении Украины по «Турецкому потоку»

«Такие подсчеты — результат деятельности Украины и ее отношения к России в вопросах транзита газа на протяжении последних 30 лет. Это исключительно их работа. Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены», — сказал Сергей Цеков.

Сенатор считает, что Украина сама виновата в том, что сейчас происходит. А претензии, предъявляемые по «Турецкому потоку», несправедливы и должны быть переадресованы самой Украине. Цеков также подчеркнул, что действия со стороны РФ по газовым вопросам «совершенно понятны и обоснованы».