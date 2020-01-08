Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявили о запуске работы газопровода «Турецкий поток». Лидеры двух государств находятся в Стамбуле, где проходит торжественная церемония.

Также в Турцию для участия в церемонии приехали глава Сербии Александр Вучич и президент Болгарии Бойко Борисов.

В своем выступлении Владимир Путин пообещал, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут безопасны и экологически безупречны. Его цитату привел «Интерфакс».

«При прокладке „Турецкого потока“ применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода», — сказал российский лидер и подчеркнул, что поставки газа через «Турецкий поток» позволят странам Европы не опасаться за свою энергобезопасность.

Российский лидер поблагодарил президента Турции за проявленную политическую волю для реализации проекта газопровода.

«Успешная реализация масштабного совместного проекта — строительство Трансчерноморского газопровода — наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты», — заявил Владимир Путин.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Россия останется главным поставщиком газа для Турции. Кроме того оба государства продолжат сотрудничество в реализации новых совместных проектов. При этом он отметил, что рассчитывает на помощь России в преодолении сложного периода в регионе.

«В этот период Российская Федерация, уважаемый мой друг, Владимир Владимирович Путин — мы постоянно находимся в диалоге, мы будем постоянно находиться в диалоге и переговорах», — сказал Эрдоган.

Официальный запуск работы газопровода начался с того, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Вучич и Бойко Борисов повернули гигантский вентиль.

«Турецкий поток» — новый газопровод, который состоит из двух нитей, проложенных по дну Черного моря. По одной трубе сырье поставляется в Турцию, а по другой — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Годовой объем поставок составляет 31,5 миллиарда кубометров.

Строительство нового газопровода начали в 2017 году. Длина первой нитки от Анапы до турецкого Люлебургаза составила, 1,1 тысячи километров.

Газопровод начал работать с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута, следовавшего через Украину и Молдавию.

Министр энергетики России Александр Новак назвал завершение строительства «Турецкого потока» событием мирового масштаба. Его слова привел «Интерфакс».

«Благодаря слаженной работе российской и турецкой сторон поставки природного газа по „Турецкому потоку“ в Болгарию, Грецию и Северную Македонию уже начались», — сказал министр.

Владимир Путин прилетел в Стамбул вечером в минувший вторник, 7 января. Сегодня он пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств беседовали за закрытыми дверями. С ними присутствовали только переводчики.

Ранее Кремль объявил, что темами переговоров Путин и Эрдогана станут ситуация на Ближнем Востоке и дальнейшее сотрудничество двух стран.