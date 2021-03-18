После запуска «Северного потока — 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной. Поэтому на Украине крайне заинтересованы в том, чтобы российский проект не запустился, рассказал украинский экономист Олег Пендзин.

В интервью GolosUA Пендзин напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 миллиардов кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 миллиардов. По его словам, когда достроили «Северный поток» и другие мелкие «потоки», то по результатам 2020 года Украина уже прокачивала 70-80 миллиардов кубометров газа.

По приблизительным оценкам, отметил украинский экономист, прокачка газа в объеме менее 40 миллиардов кубометров в год — убыточная для ГТС.

Пендзин считает, что та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2» в полном объеме, и все, что останется Украине после того, как «Россия раскинула по разным газопроводам свои объемы», — это около 35 миллиардов кубометров.

«Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне „Северный поток — 2“ не запустили», — добавил экономист.

Работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Дании начнутся уже в конце марта. Они продлятся до конца сентября. В феврале глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для Германии главный приоритет сейчас — это создание условий для окончания строительства «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что Берлин «сказал все по этому вопросу» и Германия своей позиции не изменит.