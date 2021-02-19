Германия заинтересована в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Немецкие власти назвали своей основной целью создание соответствующих условий.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью новостному порталу The Pioneer озвучил планы правительства страны перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Выдержки из материала привело агентство DPA.

«Главный приоритет — создать условия для завершения [строительства] этого трубопровода», — отметил Маас.

Министр заметил, что Германия сказала «все по этому вопросу». Реализацию проекта «Северный поток — 2» он назвал одной из наиболее сложных тем и для ФРГ, и для Соединенных Штатов. Причина кроется в неизменной позиции каждой из сторон. Партнерские отношения, по словам Мааса, можно развивать даже при наличии разногласий.

Германия, писала газета Financial Times, занята поиском решения, которое убедило бы администрацию президента США Джо Байдена отказаться от ограничений в отношении газопровода.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал ЕС как плохого делового партнера из-за отношения к «Северному потоку — 2».