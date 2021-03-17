Работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Дании начнутся в конце марта. Они продлятся до конца сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).

«Схема строительства линии А. <…> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», — говорится в графике компании Nord Stream 2 AG, который агентству предоставило ДЭА.

Этот график датский регулятор получил от Nord Stream 2 AG на прошлой неделе. В феврале Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для Германии главный приоритет сейчас — это создание условий для окончания строительства «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что Берлин «сказал все по этому вопросу» и Германия своей позиции не изменит.

Финансовый партнер по строительству «Северного потока — 2» — немецкий концерн Uniper — оценил готовность газопровода в 98%.