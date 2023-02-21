Мир 21 февраля 2023, 03:12 После взрыва на заводе в США госпитализировали 13 человек — СМИ Fox News: после взрыва на заводе в США 13 человек попали в больницу Unsplash

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При взрыве на металлургическом заводе в американском Бедфорде, штат Огайо, пострадали 13 человек. Всех раненых госпитализировали. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на пожарных.

По данным СМИ, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. Информация о других пострадавших не приводится.

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Взрыв произошел 20 февраля на заводе компании Schumann & Co. Предприятие производит металлические сплавы меди. На место ЧП прибыли спасатели, однако их сил не хватило, пришлось задействовать бригады из нескольких населенных пунктов.

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Пожарным удалось локализовать возгорание, тушение продолжается. При этом местные жители жалуются на дым и запах горящей нефти.

Ранее в Сети появилось видео пожара на металлургическом заводе. Ролик сделал проезжавший мимо автомобилист. На кадрах в небо поднимался огромный столб черного дыма, а гарь распространялась по всей округе.

До этого в штате Огайо произошло другое ЧП. Вагоны грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов и загорелись.