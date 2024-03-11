Мир 11 марта 2024, 20:57 Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР МИД Молдавии: послу Васнецову выразят протест из-за избирательных участков в ПМР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России на территории Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Васнецова вызвали в МИД на вторник, 12 марта. Там ему выразят позицию неодобрения из-за решения открыть избирательные участки на выборах президента России в Приднестровской Молдавской Республике.

Реклама

В Приднестровье на выборах президента России 17 марта будут работать шесть избирательных участков. Три из них находятся в Тирасполе, по одному — в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие российского гражданства.

В начале февраля власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье. Об этом заявил спикер парламента страны и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу. Политик предположил, что власти Молдавии могут не допустить в страну людей, которые будут заниматься организацией выборов.