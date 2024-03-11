Мир 11 марта 2024, 15:15 На выборах президента РФ в Приднестровье можно будет проголосовать на 6 участках Шесть участков на выборах президента РФ откроют в Приднестровье 17 марта РИА «Новости»

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Шесть избирательных участков на выборах президента России будут работать в Приднестровье. Об этом со ссылкой на местное информационное агентство сообщило РИА «Новости».

Участки будут работать 17 марта с 08:00 до 20:00. Три из них можно посетить в Тирасполе, еще столько же — в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.

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Для голосования потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие российского гражданства.

Это может быть паспорт или загранпаспорт гражданина РФ, паспорт гражданина СССР, если на его форзаце есть указание о принадлежности к гражданству России, либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии российского гражданства, или штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года. Также можно предъявить свидетельство на въезд (возвращение) в Россию.

«Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту», — уточнили авторы публикации.

В России выборы президента будут проходить три дня — с 15 по 17 марта.