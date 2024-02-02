Мир 02 февраля 2024, 03:16 Власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье Молдавия пообещала ответные меры на открытие избирательных участков РФ в ПМР РИА «Новости»

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Молдавия призвала Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В противном случае Кишинев пригрозил ответными мерами. Об этом заявил спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу в эфире канала Jurnal TV.

Депутат признал, что власти Молдавии не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран.

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«Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии», — сказал Гросу.

Политик не озвучил конкретные меры, но предположил, что власти Молдавии могут не допустить в страну людей, которые будут заниматься организацией выборов.

В Приднестровье проживают более 200 тысяч российских граждан. На прошлых выборах президента России в 2018 году в Молдавии работали 27 избирательных участков, причем 24 из них — на территории неподконтрольной Киеву ПМР.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По информации ведомства, иностранные специалисты готовят группы диверсантов в Молдавии. Большая часть боевиков прибыла с территории Украины и имеет военный опыт.