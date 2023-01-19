Мир 19 января 2023, 06:29 Посла России вызвали в МИД Канады из-за упавшей в Днепропетровске ракеты Посол России в Канаде Степанов: в МИД не обсуждали слова Лаврова, только Днепропетровск РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России Олега Степанова, чтобы выразить протест из-за падения ракеты в Днепропетровске. Дипломаты не обсуждали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытке Запада окончательно решить «русский вопрос», рассказало РИА «Новости».

«Канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — сказал посол.

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Министр иностранных дел Канады Мелони Жоли объявила журналистам, что вызвала его из-за слов ее российского коллеги. Олег Степанов признался, что узнал об этом после поездки, а на самой встрече этот вопрос не обсуждали.

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Он сказал, что канадская сторона попыталась возложить ответственность за падение ракеты и разрушение многоквартирного дома в Днепропетровске на Россию, однако он отверг все обвинения. Олег Степанов заметил, что ситуация развивается по предсказуемому сценарию западной пропаганды, когда российскую армию обвинили во всем, что угодно.

Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики Запада окончательное решение «русского вопроса» и сравнил ее с действиями нацистской Германии. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал это оскорблением, а Мелони Жоли — антисемитским высказыванием.