Мир 19 января 2023, 03:39 Белый дом счел оскорбительными слова Лаврова о желании США решить «русский вопрос» Белый дом назвал оскорбительным сравнение главой МИД РФ Лавровым действий США и Гитлера YouTube

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Слова главы МИД России Сергея Лаврова, сравнившего действия США по созданию коалиции стран Запада против России с действиями Адольфа Гитлера, являются оскорбительными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заверил, что Запад не будет решать так называемый «русский вопрос», угрожая существованию РФ. Представитель Белого дома считает, что, сравнивая шаги США с действиями Гитлера, Лавров решил применить оскорбительную позицию. При этом Кирби напомнил, что США будут и дальше оказывать Украине военную помощь.

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Ранее Лавров заявил, что Вашингтон взял курс на диктат в международных вопросах и следит за тем, чтобы все решения страны Запада принимали с их согласия. Глава МИД обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» на примере тактики Гитлера.

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Лавров также подчеркнул, что страны Запада не позволяют Украине самой принимать решения, они всегда это делают за нее. По словам главы МИД, Запад пытается убедить всех в том, что российская сторона не хочет идти на переговоры, что является неправдой.