Власть 16 января 2023, 13:22 Песков объяснил удар по дому в Днепропетровске результатом работы местной ПВО Пресс-секретарь Кремля Песков о Днепропетровске: ВС России не наносят удары по жилым домам РИА «Новости»

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Войска России не обстреливали жилые дома, а падение ракеты на дом в Днепропетровске стало результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры», — заявил официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что армия выбирала только военные цели, в том числе замаскированные. Он уточнил, что удар по дому в Днепропетровске не наносили — ЧП случилось из-за украинской ПВО. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что такую версию озвучили сами украинские чиновники.

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Снаряд упал на подъезд жилого дома в Днепропетровске 14 января. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что это произошло из-за местной ПВО — в многоэтажке взорвался ее боеприпас, рассказали «Известия».