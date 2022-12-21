Мир 21 декабря 2022, 20:44 Посла Франции вызвали в МИД России в связи с покушением на главу Русского дома МИД России вызвал посла Франции Леви в связи с покушением на главу Русского дома РИА «Новости»

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МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви и выразил ему протест. Причиной стали заявления о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Леви был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонны, сделанными относительно совершенного 16 декабря в ЦАР покушения на генерального директора российской компании „Русский дом“ в Банги Дмитрия Сытого», — уточнили в министерстве.

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Вызванному дипломату указали на неприемлемость обвинения России в якобы распространении пропаганды и насилии. Заявления назвали особенно неуместными на фоне того, что пострадавший чудом остался жив и продолжает сложное лечение в больнице.

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Дипломаты призвали власти Франции воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе. МИД России попросил больше не указывать африканским партнерам, с кем им сотрудничать, а также прекратить нагнетать антироссийскую истерию.

Глава Русского дома попал в больницу после того, как в его руках взорвалась посылка. Это произошло в Банги — столице Центрально-Африканской республики. Глава МИД Франции заявила, что страна не имеет отношения к покушению, а все домыслы назвала пропагандой.