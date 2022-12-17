Важное 17 декабря 2022, 12:54 Госпитализированного после покушения главу Русского дома в ЦАР скоро выпишут — посольство Посольство РФ сообщило, что главу Русского дома в ЦАР скоро выпишут

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Госпитализированного после покушения главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого скоро выпишут. Об этом сообщили в посольстве России, написало РИА «Новости».

«Сытый пришел в сознание. Идет на поправку», — сказано в сообщении.

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В пятницу в руках главы миссии «Русского дома» Дмитрия Сытого в Банги — столице Центральноафриканской республики — взорвалась посылка. Пострадавшего госпитализировали. Чуть позже в посольстве рассказали, что после покушения Сытый находится в тяжелом состоянии, однако угрозы для жизни нет.

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Россия не станет закрывать «Русский дом» в Центрально-Африканской Республике после покушения на его главу Дмитрия Сытого, но приложит все силы к тому, чтобы найти организаторов и исполнителей преступления, заявил позже замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Позже стало известно, что на месте взрыва в кабинете главы «Русского дома» в ЦАР нашли записку с угрозами на русском языке «от всех французов».