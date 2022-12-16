Мир 16 декабря 2022, 20:51 Франция отвергла обвинения в причастности к взрыву в «Русском доме» в ЦАР Глава МИД Франции Колонна назвала фото с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР «пропагандой» РИА «Новости»

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Франция не имеет отношения к происшествию, случившемся в «Русском доме» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна, сообщило РИА «Новости».

Министр также прокомментировала фотографию с места происшествия, сделанную полицейским. На ней можно увидеть записку с угрозой «от всех французов» и требованием к русским уходить из Африки.

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Колонна назвала эту информацию ложной и пропагандистской.

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«Это отличный пример российской пропаганды и хорошего воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — сказала она.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия не станет закрывать «Русский дом» после покушения на его главу Дмитрия Сытого. Он добавил, что меры безопасности усилят, а организаторов преступления обязательно найдут.