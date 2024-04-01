Мир 01 апреля 2024, 00:30 На Украине Зеленского обвинили в узурпации власти Экс-депутат Рады Калинкаров: Зеленский отменил выборы ради узурпации власти Flickr

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский устроил узурпацию власти в стране. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Экс-парламентарий отметил, что уже можно говорить о том, что Зеленский узурпировал власть, так как его полномочия заканчиваются 21 мая. В этот день проходит процесс инаугурации на пост президента.

Реклама

Килинкаров также считает, что внутри страны активизируется политический процесс на фоне поражения ВСУ на линии фронта. При этом экс-депутат отметил, что украинцы ошибочно полагали, что могут сами избирать президента.

«Ну вот сегодня 31 марта — возможности поменять президента у украинцев нет, потому что президент отменил выборы, ввел военное положение. Когда это все закончится, никто на самом деле не знает», — подчеркнул Килинкаров.

По его словам, аналогичным образом уже пытался поступить бывший украинский лидер Петр Порошенко. Что касается Зеленского, то его легитимность может стать триггером для его политических оппонентов и привести к повторению майдана и другим последствиям.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что 31 марта на Украине стартовал процесс узурпации власти, а Зеленский все больше становится похож на «самозванца, загнавшего себя в угол».