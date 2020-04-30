Порошенко пожаловался Зеленскому на уголовное преследование

Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. В нем он пожаловался украинскому главе, что его подозревают в государственной измене.

Обращение опубликовано на его YouTube-канале. Порошенко утверждает, что его уголовное дело о госизмене из-за провокации в Керченском проливе призвано «защитить правовую позицию» Москвы.

Он выразил возмущение, что администрация Зеленского, Генпрокуратура Украины и ГБР рассматривают ситуацию с украинскими кораблями, зашедшими во временно закрытую акваторию российского моря, как провокацию со стороны Украины.

Порошенко заявил, что идеи ГБР «четко синхронизированы» с российской ФСБ.

«И ФСБ, и ГБР допрашивали украинских моряков. Чуть ли не единственным разногласием между позицией этих двух ведомств является то, что ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР хочет предъявить подозрение командующему ВМС Украины адмиралу Игорю Воронченко», — сетует бывший президент.

По мнению экс-главы Украины, такими действиями Владимир Зеленский «фактически признает Азовское море внутренним озером России».

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и двигались в сторону Керченского пролива. На протяжении нескольких часов они совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования российских катеров. В ФСБ назвали действия Украины провокацией.

В мае Андрей Портнов, бывший заместитель руководителя администрации Виктора Януковича, из-за этого инцидента обвинил Порошенко в госизмене.