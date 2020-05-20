Порошенко обвинил в сливе его разговоров с Байденом «пятую колонну Кремля»

«Главными информационными спонсорами провокации стали три российских канала, а также медиаресурсы олигарха, который находится под следствием федерального Большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США», — заявил экс-глава Украины.

Он назвал Байдена другом и союзником Украины, По его мнению, «пятая колонна» пытается разрушить поддержку Украины в Штатах. К такому выводу он пришел после пресс-конференции Зеленского, которого он тоже заподозрил в спецоперации против Киева.

Экс-глава государства также потребовал от службы безопасности Украины провести собственное расследование.

Ранее представители партии Порошенко заявили, что фрагменты записи сфабрикованы для дискредитации Украины. Сам Зеленский ответил на скандал и сказал, что Порошенко «ждет еще много разных приключений и разных приговоров».