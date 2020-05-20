Зеленский: Порошенко «ждет еще много разных приключений и разных приговоров»
Лидер Украины Владимир Зеленский отреагировал на возможный приговор бывшему президенту страны Петру Порошенко. Его обвиняют в злоупотреблении властью и государственной измене. Об этом сообщило РИА ФАН.
В настоящее время офис генерального прокурора Незалежной ведет расследование уголовного дела Порошенко по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Государственная измена».
«Что касается господина Порошенко. Я уверен, что все еще впереди. Вы же видели вчерашний скандал. Я думаю, что они так руководили страной, что их ждет еще много разных приключений и разных приговоров», — подчеркнул Зеленский.
Он отказался комментировать ситуацию, так как это касается полномочий суда.