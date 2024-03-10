Мир 10 марта 2024, 23:51 «Поражение Украины». Британский аналитик заявил об увольнении Нуланд из-за России Аналитик Меркурис: Нуланд решили уволить из-за поражения ВСУ РИА «Новости»

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Заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд решили уволить после того, как Россия нанесла стратегическое поражение украинской армии во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

По его словам, с того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали, что «с них достаточно», подчеркнул эксперт.

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«Я полагаю, что поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления», — сказал Меркурис.

Нуланд покинет должность в ближайшие недели. Американский военный аналитик Скотт Риттер допустил, что это связано с разногласиями замгоссекретаря с Белым домом.

Еще одна возможная причина смены кадров — провальная антироссийская политика администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Предложенная Нуланд русофобия камнем тянет демократов на дно.