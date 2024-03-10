10 марта 2024, 23:51
«Поражение Украины». Британский аналитик заявил об увольнении Нуланд из-за России
Аналитик Меркурис: Нуланд решили уволить из-за поражения ВСУ
Заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Викторию Нуланд решили уволить после того, как Россия нанесла стратегическое поражение украинской армии во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
По его словам, с того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали, что «с них достаточно», подчеркнул эксперт.
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«Я полагаю, что поворотным моментом было поражение Украины во время летнего контрнаступления», — сказал Меркурис.
Нуланд покинет должность в ближайшие недели. Американский военный аналитик Скотт Риттер допустил, что это связано с разногласиями замгоссекретаря с Белым домом.
Еще одна возможная причина смены кадров — провальная антироссийская политика администрации президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Предложенная Нуланд русофобия камнем тянет демократов на дно.
США
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