Популярная у сторонников Трампа соцсеть Parler вернется в App Store

Компания Apple решила вернуть популярную у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа социальную сеть Parler. Также она может появиться и у Google. Соцсеть была заблокирована с зимы. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным издания, руководство Apple направило письмо сенатору-республиканцу от штата Юта Майку Ли и конгрессмену-республиканцу от штата Колорадо Кену Баку, где сообщается о планах разблокировки Parler.

Ранее законодатели запрашивали у компании разъяснения, с какой целью из App Store была удалена эта соцсеть. Представители компании объяснили это тем, что в Parler были публикации, которые поощряли насилие, порочили различные этнические группы. В результате соцсеть согласилась на ужесточение модерации контента, чтобы вновь вернуться. По предварительным данным, скачать ее можно будет уже на следующей неделе.

Тем не менее в компании Parler заверили, что в приложении по-прежнему можно будет делиться информацией без цензуры. В Google тоже готовы вернуть соцсеть, если она изменит политику модерации. Однако сроки пока не сообщались.