Apple представит свои новые продукты 20 апреля. Первая в этом году презентация пройдет под слоганом «Полный расцвет», она состоится в онлайн-формате. Как обычно, много информации о новинках утекло в Сеть раньше времени.

Инсайдеры утверждают, что среди новинок будут планшеты, умная метка AirTag и наушники AirPods. Обновленных смартфонов не будет точно — линейка iPhone 12 вышла буквально минувшей осенью.

iPad Pro с новым типом экранов mini-LЕD

Обновленный iPad Pro будет представлен в двух вариантах: с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеем. При этом экран Mini-LED будет только у 12,9-дюймовой версии. Особенность этого экрана в размере светодиодов. Благодаря тому, что на каждый пиксель приходится по три светодиода, LED-дисплей обладает лучшей яркостью и контрастностью. Кроме того, это позволяет увеличить срок его службы. Правда, есть одно но: производство таких экранов сейчас испытывает сложности. Поэтому в продажу старшая версия iPad Pro с Mini-LED-дисплеем может поступить позднее.

Ожидается также, что обновленный iPad Pro получит процессор A14X и порт USB-C с поддержкой Thunderbolt. Это расширит возможности порта — к нему можно будет подключать больше дополнительных аксессуаров. Обновится также блок камер обоих устройств. По слухам, у планшетов, возможно, появится третий фотообъектив.

С новым iPad Pro, возможно, будет представлено новое поколение Apple Pencil. Карандаш будет поддерживать новый Mini-LED-экран и станет работать с меньшей задержкой.

Не исключено, что на презентации покажут новый 8,4-дюймовый iPad mini. От своих предшественников он будет отличаться более узкими краями. В остальном устройство не сильно изменится внешне. У него останутся кнопка «Домой», верхние и нижние грани.

AirPods 3

Обновленные наушники внешне почти не отличаются от AirPods Pro. По слухам, они получат функцию активного шумоподавления. Судя по инсайдерским фото устройства, их зарядный кейс, хотя и остался со старым дизайном, но стал не таким широким. Не исключено, что уже станут и сами наушники. А это позволит снизить давление на ушные раковины. Время работы AirPods должно составлять около пяти часов без подзарядки.

Умная метка AirTags

Больше всего вопросов вызывает умная метка AirTag. Разговоры вокруг нее ведутся с прошлого года: якобы это устройство поможет легко найти все что угодно — от потерянных в квартире ключей до машины на заполненной парковке.

Инструкции для метки уже слили в Twitter. По данным пользователя caleblin _apple, метку можно будет заряжать от адаптера для Apple Watch. К связке ключей гаджет можно будет привязать с помощью резиновой петли.