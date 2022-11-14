Эксклюзив 14 ноября 2022, 13:28 Поползли страшные слухи. Турист рассказал об отключении интернета в Стамбуле после теракта Турист из России Джумаев рассказал, что из-за слухов после теракта в Стамбуле стало опасно

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Сразу после теракта в Стамбуле отключили интернет. Из-за слухов о новых готовящихся взрывах в городе стало небезопасно, рассказал «360» российский турист Байры Джумаев.

Он признался, что впервые за девять месяцев жизни в Стамбуле испытал такой страх. Никто не ожидал, что случится теракт. По его словам, взрыв произошел на центральной площади Таксим, когда люди там гуляли и отдыхали.

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«Паниковали, начали пускать какие-то слухи. <…> Очень страшно, небезопасно стало находиться в данный момент в Стамбуле из-за слухов. Говорят, заминировали метро, заведения закрывают. Люди в панике, сидят дома», — сказал турист.

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Байры Джумаев сообщил, что сразу после взрыва в Стамбуле и предположительно по всей Турции на некоторое время отключили интернет. Из-за этого жители других стран, в том числе его мама, узнали о взрыве раньше, чем те, кто был в городе.

Теракт произошел днем 13 ноября. Полиция задержала несколько подозреваемых, в том числе женщину. Она, по версии следствия, оставила взрывное устройство на площади. Исполнители теракта собирались сбежать в Грецию. МВД Турции отказалось принимать соболезнования американского посольства после того, как узнало, кто координировал нападение.