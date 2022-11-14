Мир 14 ноября 2022, 12:48 МВД Турции отказалось принимать соболезнования от посольства США Глава МВД Турции Сойлу заявил, что теракт в стамбуле координировали из США РИА «Новости»

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МВД Турции отказалось принимать соболезнования после теракта в Стамбуле от американского посольства. Об этом сообщил глава ведомства Сулейман Сойлу. Его слова процитировал местный телеканал CNN Türk.

«Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства», — сказал он.

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По его словам, в Турции знают о месте координации подготовки теракта. Также Сойлу отметил, что власти страны не проявляют вероломства в своих действиях. Также он заявил, что Турция больше не потерпит подобных действий извне.

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Сойлу подчеркнул, что местные правоохранители оперативно задержали подозреваемого. По его словам, промедление местной полиции помогло бы возможному преступнику сбежать в Грецию.

Теракт в Стамбуле произошел на одной из центральных улиц города 13 ноября.

«Истикляль — наше дитя», — отметил Сойлу.

Эта улица является пешеходным, достаточно оживленным местом в городе. В результате теракта пострадал 81 человек. По предварительной информации, бомбу на место взрыва принесла женщина. Такими данными поделился турецкий вице-президент Фуат Октай. Его слова процитировал RT.