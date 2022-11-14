Мир 14 ноября 2022, 12:52 Полиция Турции не позволила причастным ко взрыву в Стамбуле сбежать в Грецию Глава МВД Турции Сойлу заявил, что причастные ко взрыву в Стамбуле хотели сбежать в Грецию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Благодаря тому, что полиция сумела вовремя схватить причастных к теракту в Стамбуле, они не смогли сбежать в Грецию. Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщил ТАСС.

«Если бы мы не задержали [причастных], они бы сегодня сбежали в Грецию», — сказал он.

Реклама

Ранее Сулейман Сойлу объявил, что правоохранители вышли на след подозреваемых и узнали, откуда координировали действия террористов. Приказ могли отдать из города Кобани на севере Сирии. Исполнители приехали из города Африн на северо-западе страны. Министр отказался принимать соболезнования американского посольства, сообщил RT.

Реклама

Теракт произошел днем 13 ноября на пешеходной улице в центре Стамбула. Прогремел взрыв. Шесть человек погибли, более 80 получили травмы. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и подтвердил готовность сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Одного подозреваемого задержали в многоквартирном доме. По версии следствия, женщина оставила на месте взрыва сумку с взрывным устройством.