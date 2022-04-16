Сотрудники Службы безопасности Украины и боевики батальона «Азов*» пытали активистов Донецкой Народной Республики в Мариуполе в 2014 году, опуская головой в воду. Об этом RT сообщила журналистка Ольга Селецкая.

Женщина стала узницей тайной тюрьмы полка в аэропорту Мариуполя, на протяжении четырех месяцев повергалась пыткам, издевательствам и унижениям, но чудом выжила.

По ее словам, ей было жутко и страшно, потому что она понимала, что обратно ее не выпустят.

«Понимала: назад дороги не будет. Подвели к металлической бочке… Помню прикосновение тела к металлу, стали опускать головой вниз. Я начала захлебываться, вода попала в легкие. Чувствую, не могу дышать, стала терять сознание», — рассказала женщина.

Селецкая сообщила, что националисты проделывали такую процедуру несколько раз, пока она не потеряла сознание.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в марте 2019 года рассказывал, что в аэропорту Мариуполя содержались как минимум 300 человек в качестве заложников.

Ранее подавление вооруженных бандформирований националистов в Мариуполе при помощи тяжелого вооружения показали на видео.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.