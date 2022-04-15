Подавление боевиков «Азова» и ВСУ в Мариуполе сняли с воздуха

Мариуполь практически освободили от националистов запрещенного в России батальона «Азов»* и боевиков ВСУ. Военкор RT Андрей Филатов снял работу российских танков и БТР с высоты птичьего полета.

На опубликованных кадрах можно видеть подавление сопротивления националистов в Левобережном районе Мариуполя.

По данным Минобороны, ВС РФ взяли под контроль комбинат имени Ильича в Мариуполе, который какое-то время занимали националисты. Сейчас боевики «Азов»* продолжают занимать предприятие «Азовсталь».

Жители города рассказали, что азовцы* разграбили магазины и аптеки, у населения практически не осталось лекарств. Не было питания. Людям приходилось сливать воду с батарей, потому что водоснабжение в Мариуполе тоже отключили.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.