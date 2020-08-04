«Понимают, что об этом будут много говорить»: в Совфеде объяснили военные сборы Белоруссии после выборов

Белоруссия начала стягивать войска к границе с Россией для проведения плановых сборов. Сенатор Совфеда Франц Клинцевич уверен, что эти действия не несут никакой опасности, но при этом являются глупостью.

«Я не думаю, что там есть какой-то тайный смысл, потому что вот эти сборы, которые там проводятся, — это обычные планы Генштаба по мобилизации. Но, зная Лукашенко, он, конечно, понимает, что с учетом работы наших СМИ по этому поводу будут очень много говорить», — пояснил «360» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он добавил, что таким образом президент Белоруссии дает России некие сигналы. По словам сенатора, в этих действиях есть очень большая проблема и элемент некого нездравого смысла. Белорусского лидера кто-то просто накачивает всякими глупостями. При этом России крайне важно, чтобы Лукашенко победил на выборах.

«Если его технологи накачивают его, что можно победить, завоевав электорат прозападных, либерально настроенных людей за счет выстроенного конфликта с Россией, то, мне кажется, это контрпродуктивный шаг. Но более точно, как глупостью, я это никак не назову», — отметил сенатор.

По словам Клинцевича, в самих сборах нет ничего особенного. Во времена СССР при существующей напряженности такие сборы просто не стали бы делать, а Белоруссия пытается сфокусировать на них внимание. Сенатор подчеркнул, что проведение военных сборов ни на что не повлияет, поэтому в них нет никакой угрозы.

Ранее официальный представитель Минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик сообщила ТАСС, что 11 августа стартуют плановые военные сборы на границе с Латвией и Россией. Сейчас военные стягивают туда свои силы.