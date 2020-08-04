Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Белоруссии

Белоруссия вступила в финальный этап президентской гонки. Там 4 августа началось досрочное голосование. Оно продлится до 8 числа.

Как уточнило агентство БелТА, в досрочном голосовании могут принять участие те люди, которые не смогут сделать свой выбор в основной день — 9 августа. На территории страны открылись 5767 участков для голосования. Из них 13 развернули в воинских частях. Они будут работать с 4 по 8 августа, с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Для белорусов за рубежом готовы 44 участка для голосования. Там должны сделать свой выбор 5319 человек. Всего, по официальным данным, свое мнение должны выразить 6 844 932 гражданина Белоруссии. Больше всего избирателей находится в Минске (1 241 021 человек), меньше всего — в Гродненской области (751 084 человека).

За пост главы государства борются действующий лидер Александр Лукашенко, бывший депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, а также председатель партии БСДГ Сергей Черечня и сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Единый день голосования на президентских выборах назначен на 9 августа.

Ранее Лукашенко предложил провести референдум по изменению Конституции страны.