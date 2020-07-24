Помпео заявил о крахе системы взаимодействия с Китаем

Прежняя система взаимодействия США с Китаем потерпела крах, так как Пекин не оправдал «демократических» надежд США. Такое заявление сделал глава Госдепартамента Майк Помпео во время своей речи в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда.

«Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее, мы не должны возвращаться к ней», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Соединенным Штатам следует выработать новую стратегию, которая защитит экономику и американский образ жизни, не допустит «китайского столетия».

Ранее сообщалось, что США не исключают, что потребуют от КНР закрыть оставшиеся дипломатические учреждения на территории страны. Вашингтон уже потребовал от Пекина закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал политической провокацией это требование. Госдепартамент также заявил, что не будет возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане, которое было закрыто в январе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.