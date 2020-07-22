США дали Китаю три дня на закрытие генконсульства в Хьюстоне

Главный редактор китайской газеты Global Times оценил ситуацию как «безумный шаг». В Китае пригрозили США немедленными ответными мерами, если Вашингтон не отменит принятое решение.

Накануне, по данным телеканала Fox News, в техасском здании диппредставительства жгли документы.

Китай и Соединенные Штаты давно предъявили друг к другу взаимные экономические претензии. По мнению Белого дома, КНР недобросовестно отнеслась к информированию о ситуации с новым коронавирусом. В Пекине полагают, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела государства. В частности пытается повлиять на отношения с Гонконгом.

Американская сторона заявила, что своими действиями КНР угрожает миру. США готовятся создать международную коалицию для противостояния Пекину. Они хотят «коллективными усилиями убедить Компартию в том, что подобное поведение не отвечает интересам ее страны».