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    22 июля 2020, 12:23

    США дали Китаю три дня на закрытие генконсульства в Хьюстоне

    Александра Ломейко

    Китай должен в течение трех суток закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне, сообщило РИА «Новости». О предъявленных Пекину требованиях рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

    Главный редактор китайской газеты Global Times оценил ситуацию как «безумный шаг». В Китае пригрозили США немедленными ответными мерами, если Вашингтон не отменит принятое решение.

    Накануне, по данным телеканала Fox News, в техасском здании диппредставительства жгли документы.

    Китай и Соединенные Штаты давно предъявили друг к другу взаимные экономические претензии. По мнению Белого дома, КНР недобросовестно отнеслась к информированию о ситуации с новым коронавирусом. В Пекине полагают, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела государства. В частности пытается повлиять на отношения с Гонконгом.

    Американская сторона заявила, что своими действиями КНР угрожает миру. США готовятся создать международную коалицию для противостояния Пекину. Они хотят «коллективными усилиями убедить Компартию в том, что подобное поведение не отвечает интересам ее страны».

    Новости SMI.FM