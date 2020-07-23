Трамп может потребовать от Китая закрыть остальные дипучреждения

Есть вероятность, что власти США потребуют от Китая закрыть оставшиеся дипломатические учреждения на территории страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время своей пресс-конференции.

«Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно», — заявил Трамп. Запись выступления опубликована в официальном Twitter-аккаунте Белого дома.

Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть Генеральное консульство в Хьюстоне. На это китайским дипломатам дали три дня. КНР пригрозила ответить на этот шаг, есть власти США не отменят свое решение.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал политической провокацией требование США закрыть китайское генконсульство.

США также заявили о том, что не будут возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане, которое было закрыто в январе из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.