Помпео объяснил, почему США отказались финансировать ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свою работу в случае с пандемией. Это стало причиной того, что Штаты больше не будут финансировать организацию.

«Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

По его словам Всемирная организация здравоохранения должна информировать мир о том, что происходит в сфере здравоохранения. Однако во время пандемии, по его мнению, ВОЗ этого не сделала.

Госсекретарь рассказал о желании США получить от Китая все возможные данные о вспышке нового типа коронавируса. Ранее американский политик заявил немецкому изданию Bild, что в будущем планете нужно будет найти того, кто ответственен за пандемию. При этом он отметил, что КНР своевременно не предоставила данные о вирусе.

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, в свою очередь, пожаловалась на то, что стране приходится бороться с «вирусом холодной войны» из-за высказываний некоторых представителей США, написало РИА «Новости».

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что Штаты больше не будут финансировать ВОЗ из-за ее неэффективной работы во времена пандемии.

В Соединенных Штатах сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. По последним данным, более 600 тысяч американцев заражены, свыше 25 тысяч стали жертвами COVID-19.