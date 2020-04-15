    15 апреля 2020, 10:17

    Помпео объяснил, почему США отказались финансировать ВОЗ

    Наза Салех Захи

    Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свою работу в случае с пандемией. Это стало причиной того, что Штаты больше не будут финансировать организацию.
    Помпео объяснил, почему США отказались финансировать ВОЗ

    «Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

    По его словам Всемирная организация здравоохранения должна информировать мир о том, что происходит в сфере здравоохранения. Однако во время пандемии, по его мнению, ВОЗ этого не сделала.

    Госсекретарь рассказал о желании США получить от Китая все возможные данные о вспышке нового типа коронавируса. Ранее американский политик заявил немецкому изданию Bild, что в будущем планете нужно будет найти того, кто ответственен за пандемию. При этом он отметил, что КНР своевременно не предоставила данные о вирусе.

    Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, в свою очередь, пожаловалась на то, что стране приходится бороться с «вирусом холодной войны» из-за высказываний некоторых представителей США, написало РИА «Новости».

    Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что Штаты больше не будут финансировать ВОЗ из-за ее неэффективной работы во времена пандемии.

    В Соединенных Штатах сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. По последним данным, более 600 тысяч американцев заражены, свыше 25 тысяч стали жертвами COVID-19.